В Иваново произошла авария на теплотрассе, тысячи жителей остались без тепла

07 ноября 2026, 20:15

В Иваново авария на теплотрассе оставила без тепла больше 20 домов

Фото: istockphoto/Axel Bueckert

В городе Иваново произошла авария на теплотрассе, в результате которой без теплоснабжения остались 23 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.