В Иваново произошла авария на теплотрассе, тысячи жителей остались без тепла
В городе Иваново произошла авария на теплотрассе, в результате которой без теплоснабжения остались 23 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
По данным ведомства, в зону отключения попали 4168 человек, в том числе 832 ребенка. Повреждение зафиксировали на проспекте Строителей. Помимо жилых домов, без тепла остались два социально значимых объекта — школа и детский сад, которые не работают в связи с выходными.
Восстановить теплоснабжение планируется до конца дня. К ликвидации аварии привлечены семь единиц техники и 17 человек. В настоящее время температура воздуха в Иванове составляет около нуля градусов.
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