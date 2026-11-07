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В Иваново произошла авария на теплотрассе, тысячи жителей остались без тепла

В Иваново авария на теплотрассе оставила без тепла больше 20 домов
Фото: istockphoto/Axel Bueckert

В городе Иваново произошла авария на теплотрассе, в результате которой без теплоснабжения остались 23 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.



По данным ведомства, в зону отключения попали 4168 человек, в том числе 832 ребенка. Повреждение зафиксировали на проспекте Строителей. Помимо жилых домов, без тепла остались два социально значимых объекта — школа и детский сад, которые не работают в связи с выходными.

Восстановить теплоснабжение планируется до конца дня. К ликвидации аварии привлечены семь единиц техники и 17 человек. В настоящее время температура воздуха в Иванове составляет около нуля градусов.

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Никита Кротов

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