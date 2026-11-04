В Ивановской области загорелся частный дом, погибли люди
В Ивановской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек
В городском округе Шуя Ивановской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 4 ноября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Возгорание произошло на улице Михаила Заботина. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружили тела четырёх погибших.
На текущий момент возгорание ликвидировали. Специалисты устанавливают детали и причины произошедшего.
Ранее в Калининграде потушили пожар на складе. Борьба с огнем заняла более 18 часов. В комплексе, состоящем из четырех блоков, сгорела и обрушилась кровля.
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