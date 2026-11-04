В Ивановской области загорелся частный дом, погибли люди

04 ноября 2026, 21:48

В Ивановской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В городском округе Шуя Ивановской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 4 ноября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.