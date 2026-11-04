В Калининграде ликвидировали пожар на складе
В Калининграде специалисты полностью потушили пожар в складских помещениях на улице Правая Набережная, борьба с огнем заняла более 18 часов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Калининградской области, пишет ТАСС.
По данным ведомства, информация о возгорании кровли склада общей площадью 700 кв. м поступила 3 ноября в 20:00 (21:00 мск). В одноэтажном кирпичном складском комплексе, состоящем из четырех блоков, сгорела и обрушилась кровля на площади 250 кв. м. Пожар локализовали на этой площади, полную ликвидацию объявили в 14:37 (15:37 мск).
Пострадавших нет. В тушении участвовали 59 человек и десять единиц техники.
Ранее огнеборцы потушили пожар в пансионате для пожилых людей под Лосино-Петровским в Подмосковье. Жителей региона призвали соблюдать меры пожарной безопасности.
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