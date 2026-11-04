В Калининграде ликвидировали пожар на складе

04 ноября 2026, 18:05

ТАСС: в Калининграде пожар на складе тушили больше 18 часов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Калининграде специалисты полностью потушили пожар в складских помещениях на улице Правая Набережная, борьба с огнем заняла более 18 часов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Калининградской области, пишет ТАСС.