В Ивделе скончалась 14-летняя девочка, близкие нашли ее личный дневник
В Ивделе (Свердловская область) трагически скончалась 14-летняя школьница. Ее тело нашли 4 октября, и близкие вскоре обнаружили личный дневник, где девочка записывала свои переживания.
Подруга покойной в беседе с Ura.ru рассказала, что в дневнике школьница делилась своими мыслями и проблемами. Родные и друзья глубоко потрясены утратой. На похоронах, состоявшихся 7 октября, многие вспоминали о светлых моментах, проведенных с ней.
Некоторые знакомые упомянули о конфликтах с другими учениками, но подробности остаются неизвестными. Следственный комитет Свердловской области пока не комментирует ситуацию.
