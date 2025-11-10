В Татарстане на девятилетнюю школьницу упал спортивный снаряд
В Казани в одном из спортклубов города девятилетней девочке разорвало ногу. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Во время занятий в спортклубе школьница получила травму ноги, уронив на неё снаряд. Сотрудники спортклуба оказали ей первую помощь, наложив жгут, и вызвали медиков. Пока врачи ехали, с девочкой находился волонтёр, чтобы она не волновалась.
В настоящее время состояние пострадавшей остаётся неизвестным.
Ранее сообщалось, что в столичном метро пенсионерка толкнула на рельсы 13-летнюю девочку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: