В Калининграде вертолёт Ми-8 экстренно сел в аэропорту

11 сентября 2025, 16:25

В Калининграде вертолёт с 23 людьми на борту аварийно сел в аэропорту

Фото: Istock/Olga Kostrova

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Лукойл» совершил аварийную посадку в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.