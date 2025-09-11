В Калининграде вертолёт Ми-8 экстренно сел в аэропорту
Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Лукойл» совершил аварийную посадку в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл 11 июля в 15:44 по московскому времени. Экипаж принял решение садиться из-за неполадок в работе двигателя. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и двадцать пассажиров. Всего — 23 человека.
Спасательные службы аэропорта встретили вертолёт по стандартной процедуре. Посадка прошла в штатном режиме, никто из людей не пострадал. Специалисты изучают техническое состояние летательного аппарата и выясняют точные причины неисправности.
