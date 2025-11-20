Россиянка расправилась с новорожденным внуком и спрятала его тело в подвале дома
В Калининградской области арестовали местную жительницу по подозрению в убийстве собственного внука. Об этом информирует прокуратура региона.
По версии следствия, 46-летняя женщина из посёлка Майское Гусевского района участвовала в убийстве младенца в апреле 2016 года. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако затем следователи установили, что женщина задушила новорожденного внука и спрятала его тело в подвале одного из домов в Гусеве.
Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде ареста. Она пробудет под стражей до 18 января 2026 года. Мотивы преступления не называют. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее в Петербурге пьяная мать задушила новорожденную дочь и спрятала её тело в диване.
Читайте также: