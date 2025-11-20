Россиянка расправилась с новорожденным внуком и спрятала его тело в подвале дома

20 ноября 2025, 20:10

В Калининграде женщину арестовали за убийство новорожденного внука в 2016 году

Фото: Istock/Ruslan Leskov

В Калининградской области арестовали местную жительницу по подозрению в убийстве собственного внука. Об этом информирует прокуратура региона.