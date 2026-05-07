В Калуге пациент семь раз ударил фельдшера ножом в голову
В Калуге пациент напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, все произошло в мае этого года в квартире на улице Гагарина. 48-летний мужчина с ножом неожиданно атаковал фельдшера, ударив его не менее семи раз в голову. Медик активно сопротивлялся, что, по всей видимости, помогло ему выжить.
Коллеги оказали пострадавшему экстренную медицинскую помощь и доставили его в больницу. На место происшествия также прибыли полицейские, с которыми агрессивный пациент вступил в конфликт.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по двум статьям, включая применение насилия в отношении представителя власти. Расследование находится под личным контролем прокурора области.
