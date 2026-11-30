В РФ подростки два дня подряд закидывали снежками Вечный огонь и потушили его
В Калужской области ищут несовершеннолетних, которые закидали снежками Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 40».
Инцидент произошёл в сквере Победы города Балабаново. В полицию поступили сведения о неизвестных подростках, которые бросали снежки в чашу Вечного огня. Проверка показала, что такое поведение повторилось дважды — 25 и 26 ноября 2026 года. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что от попадания снежков пламя погасло.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности причастных. Они направили видеоматериалы в образовательные учреждения и начали изучать записи с камер на соседних зданиях. По итогам проверки правовую оценку получат действия самих несовершеннолетних и их законных представителей.
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