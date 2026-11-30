30 ноября 2026, 01:01

В Калужской области полиция ищет подростков, потушивших Вечный огонь снежками

Фото: iStock/alekc79

В Калужской области ищут несовершеннолетних, которые закидали снежками Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 40».