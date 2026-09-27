Премьер-министра Венгрии попытались забросать яйцами во время выступления
Мужчина бросил в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра яйцо во время выступления
В городе Сольнок премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра попытались забросать яйцами во время его выступления. Это вызвало небольшую заминку, сообщает 26 сентября издание Index.
Инцидент произошёл в начале речи Мадьяра на площади Кошута. Он рассказывал о недавней аудиенции у Папы Римского Льва XIV, когда неизвестный человек вдруг кинул из толпы какой-то предмет. Позже выяснилось, что это было яйцо.
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Мадьяр ненадолго прервал свое выступление, обратился к нападавшему и попросил ничего не бросать. Он отметил, что среди собравшихся много мирных граждан, включая детей и пенсионеров — надо думать в первую очередь об их комфорте и безопасности.
Мужчину, виновного в случившемся, задержали сотрудники полиции. Гражданин оказывал сопротивление, поэтому его уложили на землю. Он посетовал, что не попал премьер-министру Венгрии в голову.
Напомним, что недавнее путешествие Мадьяра в город Печ также не обошлось без инцидента. На обратном пути в Будапешт политик остановился в Сексарде, где его облили вином. Подробности читайте здесь.