Премьер-министра Венгрии попытались забросать яйцами во время выступления

27 сентября 2026, 00:42

Мужчина бросил в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра яйцо во время выступления

Фото: iStock/Natt Boonyatecha

В городе Сольнок премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра попытались забросать яйцами во время его выступления. Это вызвало небольшую заминку, сообщает 26 сентября издание Index.





Инцидент произошёл в начале речи Мадьяра на площади Кошута. Он рассказывал о недавней аудиенции у Папы Римского Льва XIV, когда неизвестный человек вдруг кинул из толпы какой-то предмет. Позже выяснилось, что это было яйцо.



