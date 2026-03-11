Четырех дагестанцев арестовали за кражу песка с Каспия

11 марта 2026, 00:23

В Дагестане четырех жителей арестовали за кражу песка с берега Каспийского моря

Фото: iStock/oatawa

Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу четырех жителей Дагестана, их подозревают в краже песка с побережья Каспийского моря. Сумма ущерба государству составила свыше десяти миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале «Фемида Дагестана».





По информации следствия, фигуранты, которые являются жителями Дербентского района, действовали по предварительному сговору. В период с 2022 по 2023 год они незаконно добывали и вывозили морской песок с побережья Каспия в районе села Белиджи.



