Четырех дагестанцев арестовали за кражу песка с Каспия
Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу четырех жителей Дагестана, их подозревают в краже песка с побережья Каспийского моря. Сумма ущерба государству составила свыше десяти миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале «Фемида Дагестана».
По информации следствия, фигуранты, которые являются жителями Дербентского района, действовали по предварительному сговору. В период с 2022 по 2023 год они незаконно добывали и вывозили морской песок с побережья Каспия в районе села Белиджи.
Уголовное дело возбудили по статье о краже в особо крупном размере — пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Всем четверым инкриминируют именно этот тяжкий состав преступления. Правоохранители оценили нанесенный государству материальный ущерб в 12 миллионов рублей.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 22 дня, до 26 апреля 2026 года включительно. В настоящий момент постановление в законную силу еще не вступило.
