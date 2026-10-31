В Карелии произошло массовое ДТП, погиб человек

31 октября 2026, 20:09

В Карелии в массовом ДТП пострадали три человека, один погиб

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Карелии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе «Кола». Об этом сообщили в региональном МВД.