Достижения.рф

В Карелии произошло массовое ДТП, погиб человек

В Карелии в массовом ДТП пострадали три человека, один погиб
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Карелии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе «Кола». Об этом сообщили в региональном МВД.



По данным ведомства, в результате аварии погиб мужчина — пассажир Mitsubishi Lancer. Травмы получили водители всех трех транспортных средств: Skoda Rapid, Lada Granta и Mitsubishi Lancer. Кроме того, в Lada Granta находились двое детей, их состояние уточняется.

ДТП произошло на 394-м километре трассы. По предварительной информации, водитель Skoda Rapid выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Следовавшая в попутном направлении Lada Granta врезалась в Mitsubishi, после чего иномарка вылетела в кювет.

Ранее в Москве на МКАД произошла крупная авария. Водителям рекомендовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0