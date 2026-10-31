В Карелии произошло массовое ДТП, погиб человек
В Карелии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе «Кола». Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным ведомства, в результате аварии погиб мужчина — пассажир Mitsubishi Lancer. Травмы получили водители всех трех транспортных средств: Skoda Rapid, Lada Granta и Mitsubishi Lancer. Кроме того, в Lada Granta находились двое детей, их состояние уточняется.
ДТП произошло на 394-м километре трассы. По предварительной информации, водитель Skoda Rapid выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Следовавшая в попутном направлении Lada Granta врезалась в Mitsubishi, после чего иномарка вылетела в кювет.
Ранее в Москве на МКАД произошла крупная авария. Водителям рекомендовали искать пути объезда проблемного участка дороги.
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