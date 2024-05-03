Подмосковные спасатели избавили подростка от застрявшей на пальце военной игрушки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Тринадцатилетний житель Павловского Посада застрял пальцем в игрушечном автомате, для освобождения потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мать подростка. Она рассказала, что игрушечный автомат заклинило, её сын попытался поправить механизм пальцем, но палец крепко застрял и начал болеть», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно выехали на вызов, по приезде они с помощью специального инструмента освободили палец подростка из ловушки. По счастью, автомат не успел причинить сильный вред, помощь врачей мальчику не понадобилась.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырехлетней девочке в Сергиевом Посаде, которая застряла ногой между кабиной лифта и межэтажным перекрытием.
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