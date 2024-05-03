Подмосковные спасатели избавили подростка от застрявшей на пальце военной игрушки

В подмосковном Пушкино девушка обвинила родного дядю в регулярных изнасилованиях, которые он совершал годами. По словам школьницы, мужчина домогался её с 11 лет и заставлял молчать, угрожая детдомом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.