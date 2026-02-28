В Каспийском море нашли тело азербайджанца, включенного в Книгу рекордов Гиннеса
Тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, включенного в Книгу рекордов Гиннесса в 2004 году, обнаружили в Каспийском море. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.
Гасанзаде проживал в посёлке Ашагы Нуведи. Причина и обстоятельства его гибели пока не установлены.
Известность пришла к мужчине в семилетнем возрасте, когда он установил мировой рекорд на спортивных соревнованиях в Москве. Лёжа на спине, за 1 час 44 минуты 25 секунд мальчик 3000 раз дотянулся руками до ног. Это достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса — примечательно, что Гасанзаде стал первым ребёнком в мире, удостоенным такой чести.
Ранее стало известно, что пропавшие в Пермском крае туристы могли укрыться в таёжной избе после поломки снегоходов. В помещении должна быть печка для поддержания тепла и небольшой запас еды.
Читайте также: