Трамп назвал конфликт на Украине безумием на фоне отказа Зеленского выводить ВСУ из Донбасса

28 февраля 2026, 02:04

Трамп: Продолжение конфликта на Украине является безумием

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после того, как Владимир Зеленский отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса. Слова американского лидера передает РИА Новости.





Согласно материалу, Зеленский ранее в грубой форме отверг возможность вывода украинских войск из региона в рамках урегулирования конфликта. По его мнению, подобная идея является «чушью собачей».





«Безумие, что эта война продолжается», — заявил Трамп.