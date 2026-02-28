Трамп назвал конфликт на Украине безумием на фоне отказа Зеленского выводить ВСУ из Донбасса
Президент США Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после того, как Владимир Зеленский отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса. Слова американского лидера передает РИА Новости.
Согласно материалу, Зеленский ранее в грубой форме отверг возможность вывода украинских войск из региона в рамках урегулирования конфликта. По его мнению, подобная идея является «чушью собачей».
«Безумие, что эта война продолжается», — заявил Трамп.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий усомнился, что президент США сможет выполнить очередное «обещание» решить украинский вопрос в короткие сроки. По мнению эксперта, такие намерения столкнутся с серьёзным сопротивлением.
