Силы ПВО за три часа уничтожили 53 украинских БПЛА над Россией
Вечером 26 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских БПЛА над Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Согласно публикации, перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона. Двенадцать из них летели непосредственно на столицу.
Напомним, что всего 26 февраля с 16:42 (мск) средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов, летевших в сторону Москвы. При этом ранее днем ПВО перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, которые пытались атаковать РФ.
