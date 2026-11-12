В Казахстане выкинули чемоданы с долларами
В Астане у жилого комплекса «Атлант» после задержания топ-менеджеров двух казахстанских компаний обнаружили выброшенные чемоданы с долларами. Об этом 12 ноября сообщило издание Stan Kz.
На опубликованных кадрах видно, что на тротуаре лежат чемоданы, из которых по улице разлетелись тысячи долларовых купюр. Рядом находятся полицейские в жёлтых жилетах и ещё несколько человек. Территорию оцепили.
В тот же день Комитет национальной безопасности (КНБ) республики сообщил о задержании председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главы национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) Ерлана Отыншиева. Их подозревают в коррупции.
Ранее мошенники из Сирии выдавали себя за российские семьи несколько лет. Не исключается, что чужие фото использовали не только для обмана.
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