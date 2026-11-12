В Казахстане выкинули чемоданы с долларами

12 ноября 2026, 12:37

В Астане у ЖК нашли чемоданы с долларами

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

В Астане у жилого комплекса «Атлант» после задержания топ-менеджеров двух казахстанских компаний обнаружили выброшенные чемоданы с долларами. Об этом 12 ноября сообщило издание Stan Kz.