«Неприемлемо»: Глава МИД Украины отклонил предложение Путина о встрече в Москве

03 сентября 2025, 20:31

Украина отвергла российское предложение о переговорах

Фото: Istock/Diy13

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отклонил предложение о проведении встречи глав Украины и России в Москве, назвав его неприемлемым. Об этом он сообщил в социальной сети X.





По словам Сибиги, на данный момент несколько стран уже готовы принять у себя переговоры Путина и Зеленского.

«Прямо сейчас минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения конфликта», — написал он.