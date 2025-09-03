«Неприемлемо»: Глава МИД Украины отклонил предложение Путина о встрече в Москве
Украина отвергла российское предложение о переговорах
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отклонил предложение о проведении встречи глав Украины и России в Москве, назвав его неприемлемым. Об этом он сообщил в социальной сети X.
По словам Сибиги, на данный момент несколько стран уже готовы принять у себя переговоры Путина и Зеленского.
«Прямо сейчас минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения конфликта», — написал он.При этом глава МИД Украины никак не прокомментировал другое заявление Владимира Путина, сделанное ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай. В нём российский президент заявил, что считает срок полномочий Зеленского истёкшим, однако не стал отвергать возможность встречи с ним.
Напомним, что накануне Путин заявил, что Россия никогда не препятствовала вступлению Украины в ЕС.