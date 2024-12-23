В Казани подростки избили сверстника из-за одежды

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В Казани подростки избили мальчика. Поводом для потасовки стала его одежда, передал Teлеграм-канал Mash Iptash.
На опубликованном видео несколько подростков в чёрном оттесняют ребенка от дороги. Потом один из них бросил мальчика на землю.
Соседка Лейсан обнаружила ребёнка, он сидел на снегу и плакал. Потерпевший поделился, что к нему стали приставать подростки. Когда ребёнок не смог ответить на вопросы, они избили его, сорвали куртку и шапку.
Лейсан видела подростков уже издалека, из-за этого она не смогла заснять лица. Женщина отметила, что не сориентировалась: не знала, то ли бежать за обидчиками мальчика, то ли одевать ребёнка.
Ранее сообщалось, что жителя Кингисеппа вывезли в лес, раздели и избили. Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки.
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Соседка Лейсан обнаружила ребёнка, он сидел на снегу и плакал. Потерпевший поделился, что к нему стали приставать подростки. Когда ребёнок не смог ответить на вопросы, они избили его, сорвали куртку и шапку.
Лейсан видела подростков уже издалека, из-за этого она не смогла заснять лица. Женщина отметила, что не сориентировалась: не знала, то ли бежать за обидчиками мальчика, то ли одевать ребёнка.
Ранее сообщалось, что жителя Кингисеппа вывезли в лес, раздели и избили. Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки.
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Ольга Енгалычева