«Грубейшее нарушение Венской конвенции»: В России возмутились наглому нападению на дипломатов РФ вблизи Иерусалима
Москва сочла нападение на автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) грубейшим нарушением Венской конвенции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликовали на сайте ведомства 5 августа.
Инцидент произошёл 30 июля близ Иерусалима в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф. Служебный автомобиль, перевозивший сотрудников российской дипмиссии, подвергся атаке группы поселенцев. Машина получила механические повреждения.
Подчеркивается, нападение стало возможным из-за попустительства израильских военнослужащих. Они не предприняли необходимые меры, чтобы предотвратить инцидент.
«Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств. (...) Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве», — обозначила Захарова.Происшествие не травмировало российских представителей, однако ситуация могла завершиться плачевно. Москва потребовала от Израиля провести тщательное расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что Захарова назвала Молдавию полицейским государством после вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы.
По словам дипломата, преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало «визитной карточкой» Молдавии при нынешнем режиме.