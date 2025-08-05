«Грубейшее нарушение Венской конвенции»: В России возмутились наглому нападению на дипломатов РФ вблизи Иерусалима

05 августа 2025, 23:00

Захарова: Атака на автомобиль с дипломатами РФ у Иерусалима нарушает Венскую конвенцию

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Москва сочла нападение на автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) грубейшим нарушением Венской конвенции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликовали на сайте ведомства 5 августа.





Инцидент произошёл 30 июля близ Иерусалима в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф. Служебный автомобиль, перевозивший сотрудников российской дипмиссии, подвергся атаке группы поселенцев. Машина получила механические повреждения.



Подчеркивается, нападение стало возможным из-за попустительства израильских военнослужащих. Они не предприняли необходимые меры, чтобы предотвратить инцидент.





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«Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств. (...) Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве», — обозначила Захарова.