Девушка откусила язык парню, который пытался её изнасиловать
В Кыргызстане молодой человек получил травму лица при попытке изнасилования. Инцидент произошёл 8 ноября в Манасе. Подробности сообщает киргизское издание Kaktus.media со ссылкой на медицинские источники.
Врачи провели пострадавшему операцию после того, как ему откусили кончик языка и часть губы. В больнице отметили, что такие травмы обычно случаются при эпилепсии, а не во время поцелуя.
По версии потерпевшей девушки, молодой человек пытался изнасиловать её в машине.
«Когда он попытался поцеловать меня, у меня появилась сильная злость, и я укусила его. Я даже не знала, что язык может оторваться», — заявила виновница происшествия.Девушка добавила, что они были просто знакомыми. Молодой человек не стал подавать на неё заявление. В полиции сообщили, что стороны не имеют претензий, но расследование продолжается.
