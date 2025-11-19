Девушка откусила язык парню, который пытался её изнасиловать

19 ноября 2025, 21:29

В Кыргызстане молодой человек получил травму лица при попытке изнасилования

Фото: Istock/arenacreative

В Кыргызстане молодой человек получил травму лица при попытке изнасилования. Инцидент произошёл 8 ноября в Манасе. Подробности сообщает киргизское издание Kaktus.media со ссылкой на медицинские источники.





Врачи провели пострадавшему операцию после того, как ему откусили кончик языка и часть губы. В больнице отметили, что такие травмы обычно случаются при эпилепсии, а не во время поцелуя.



По версии потерпевшей девушки, молодой человек пытался изнасиловать её в машине.

«Когда он попытался поцеловать меня, у меня появилась сильная злость, и я укусила его. Я даже не знала, что язык может оторваться», — заявила виновница происшествия.