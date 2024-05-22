В Киеве задержали криминального авторитета за организацию переправки мужчин за границу

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В Киеве задержали криминального авторитета Сашу Оболонского и других членов трёх криминальных кланов, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, задержание произошло прямо во время «сходки» трёх криминальных кланов, которые за определённую сумму помогали мужчинам призывного возраста покинуть Украину.
При обыске у задержанных изъяли 70 тысяч долларов, оружие и патроны, а также фальшивые документы различных органов государственной власти.
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При обыске у задержанных изъяли 70 тысяч долларов, оружие и патроны, а также фальшивые документы различных органов государственной власти.
«На сходке присутствовали 12 человек, а именно: Александр Кириченко по кличке Оболонский, Александр Кадун по кличке Шкаф, Илья Кадун по кличке Шкаф-младший, Илья Гриценко по кличке Албанец (приближенный человек «вора в законе» Георгия Лобжанидзе по кличке Куцу)», — пишет издание.
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Элина Позднякова