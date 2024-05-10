На Украине хотят заблокировать счета уклонистов

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук сообщил о возможном введении процедуры блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. Об этом информирует украинское издание УНИАН.
«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — передаёт слова депутата издание.Парламентарий уточнил, что штрафы за нарушение военного учета были предусмотрены законодательством до этого, но новым законом их значительно увеличили.
Как утверждает Осадчук, закон вступит в силу примерно к концу мая.
Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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