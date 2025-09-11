В Кировской области прокуратура проверит школу из-за каши с личинками

11 сентября 2025, 18:09

Фото: iStock/senkaya

В Кировской области прокуратура проведет проверку школы в городе Кирс, где детям подали рисовую кашу с личинками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





На данный момент администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. Факты нарушения подтвердились после проверки. Продукты изъяли, что позволило избежать наступления неблагоприятных последствий для детей.





«В ходе проверки с выходом работника прокуратура района в школу преданные гласности сведения о нарушении прав учащихся подтвердились, вскрыты в том числе и нарушения в части несоблюдения условий хранения продуктов питания», — передает прокуратура.