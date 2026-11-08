В Петербурге ликвидировали возгорание в ангаре — МЧС
Пожар в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ликвидировали. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.
По данным ведомства, горел ангар размером 15 на 20 метров. Площадь возгорания составила 300 «квадратов». К тушению пожара от МЧС привлекались восемь единиц техники и 45 человек.
«В 16:10 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.Ранее в Ивановской области загорелся частный дом, погибли люди. В ходе тушения пожара обнаружили тела четырёх погибших. Специалисты устанавливают детали и причины произошедшего.