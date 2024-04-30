В Колумбии девять военных погибли при крушении военного вертолета

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Девять военнослужащих погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, снабжающего правительственные войска, которые задействованы в операции против крупнейшего наркокартеля в стране «Клан залива». Об этом проинформировал президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х (ранее Twitter).
«Сожалею в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, которые участвовали в снабжении [правительственных] войск на юге департамента Боливар в их операции против «Клан залива», — отметил президент.На борту воздушного судна находились 6 офицеров и 3 солдата. Причина крушения пока не установлена.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак