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В Коми прошло прощание с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов

29 июня 2024, 22:36
Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

В населенном пункте Инта состоялось прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новосибирск, который сошел с рельсов в Коми. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«Инта простилась с жертвами железнодорожной аварии», — говорится в сообщении.
Церемония прощания проходила на площади Ленина и на территории вокзала Инты. После этого тела погибших были отправлены их семьям в другие города.



Авария произошла 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов и перевозил 232 человека. Причиной крушения стал подмыв путей из-за сильных дождей. Экстренные службы сообщили, что машинист применил экстренное торможение из-за повреждения насыпи.

В результате аварии пострадало около 50 человек, три человека погибли.

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В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина
Пушилин: в Донецке из-за обстрела ВСУ погибли женщина
29 июня 2024, 23:14

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта "Боржомная" при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщается в публикации.

Пушилин добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ранее глава ДНР заявил, что в Макеевке в результате сброса взрывчатки с беспилотника пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения погиб. Инцидент произошла на дороге между кварталами города.

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В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку
Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на парковку в Белгороде
29 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белгороде произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, устроившим взрыв на парковке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Беспилотник атаковал парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные аппараты ВСУ атаковали автоколонны на дороге, что привело к ранениям трех мирных жителей.

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В Пензенской области разбился пилот планера
29 июня 2024, 21:57

Фото: СУ СКР по Пензенской области

Во время полета в аэроклубе Пензенской области произошла поломка планера, который упал с высоты 900 метров, в результате чего пилот скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Инцидент случился в субботу.

«Мужчина, управлявший планером в Бессоновском районе, потерял контроль над аппаратом из-за поломки и упал с высоты 900 метров, что привело к его мгновенной гибели... По этому факту начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что пилоту было 54 года.

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В Балтийском море за один день утонули три человека
29 июня 2024, 20:41

Фото: iStock/aetb

В Балтийском море под Калининградом за один день утонули трое, одного из них пока не нашли, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Сегодня на территории Балтийского городского округа, вероятно, утонули три человека. В районе поселка Павлово мужчину унесло в море на матрасе. Спасатели прибыли на место, но нашли только матрас», — говорится в заявлении.
В другом случае, в районе арт-деревни Витланд мужчина ушел купаться и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело. Вечером в районе поселка Павлово из воды извлекли тело еще одного мужчины.

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В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля
«Вечерне новости»: в Сербии полиция задерживает связанных с напавшим на жандарма
29 июня 2024, 20:28

Фото:istock/NGCHIYUI

Сербская полиция арестовывает людей, связанных с террористом, который ранил жандарма и был нейтрализован у посольства Израиля в Белграде, сообщает портал «Вечерне новости».
«Нападавшим оказался 25-летний Милош Жуйович, женатый житель Нови-Пазара, работавший доставщиком еды в известной компании», — говорится в сообщении.
Газета сообщает, что в Нови-Пазаре проводятся обыски и задержания лиц, связанных с Жуйовичем.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что нападение, в ходе которого сотрудник жандармерии был ранен из арбалета, а нападавший убит, рассматривается как террористический акт. По его словам, в Белграде уже арестовано несколько человек.

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Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России
29 июня 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ценить единство народов России и не разделять общество по религиозным признакам, не путая их с идеями экстремистов и «шайтанов».
В свете недавнего захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и терактов в Дагестане, Кадыров подчеркнул, что акты террора не должны ассоциироваться с религиями.

«Никакая религия не призывает убивать невинных людей и устраивать резню. Не следует путать религии с идеями фанатиков и шайтанов, которые не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что «народы России едины и сплочены как никогда», и «нужно ценить это, а не разделять общество по религиям».

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Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
29 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/Daria Kulkova

Отдыхающие на пляже в Подмосковье более четырех часов плавали в пруду, не обращая внимания на тело в мешке, передает РИА Новости.
Тело в мешке с 11 утра лежало у кромки воды на пляже Булатниковского пруда, пока жители Подмосковья купались в пруду. В субботу температура воздуха достигала 30 градусов.

Посетители пляжа рассказали, что сразу позвонили в полицию и сообщили о находке. Вскоре место, где находилось тело, было огорожено. Позже на место происшествия прибыл следователь.

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СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области
29 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/seb_ra

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ«террористический акт». В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства теракта и выявляют причастных к его осуществлению.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подготовит обращение в международные органы с просьбой осудить действия украинских боевиков и принять меры реагирования.

Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.

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В Москве произошел пожар в жилом доме
SHOT: Пожар произошел в жилом доме в Москве на Алтуфьевском шоссе
29 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/grafoto

На Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное произошел пожар в жилом доме. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, огонь охватил квартиру на девятом этаже 16-этажного дома. По словам очевидцев, из дома выбегают люди.

Находился ли кто-то в квартире, где произошло возгорание, неизвестно. Пожарные пока не могут пробраться в квартиру из-за густого дыма на этаже.

Данные о пострадавших выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.

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