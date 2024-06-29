В Коми прошло прощание с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
В населенном пункте Инта состоялось прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новосибирск, который сошел с рельсов в Коми. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«Инта простилась с жертвами железнодорожной аварии», — говорится в сообщении.Церемония прощания проходила на площади Ленина и на территории вокзала Инты. После этого тела погибших были отправлены их семьям в другие города.
Авария произошла 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов и перевозил 232 человека. Причиной крушения стал подмыв путей из-за сильных дождей. Экстренные службы сообщили, что машинист применил экстренное торможение из-за повреждения насыпи.
В результате аварии пострадало около 50 человек, три человека погибли.
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Артем Кузьмин