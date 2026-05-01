Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в Коми
Частный вертолет, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, совершил жесткую посадку в Усинске в республике Коми. Об этом проинформировало региональное управление МЧС РФ.
По данным ведомства, в службу спасения Усинска поступило сообщение о крушении частного пассажирского вертолёта МИ-8Т при взлёте с местной вертолётной площадки. В результате падения воздушное судно потеряло хвост, оба винта и получило значительные повреждения.
На борту находились 24 человека. В Усинской ЦРБ проходят обследование 10 пострадавших: двое из них получили травмы средней тяжести, остальные восемь — лёгкие.
На месте катастрофы работают специалисты Усинского пожарно-спасательного гарнизона, которые выясняют причины происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
