Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в Коми

01 мая 2026, 18:04

В Коми из-за жесткой посадки вертолета с вахтовиками пострадали восемь человек

Частный вертолет, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, совершил жесткую посадку в Усинске в республике Коми. Об этом проинформировало региональное управление МЧС РФ.