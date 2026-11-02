В Петропавловске-Камчатском из-за гололедицы случилось несколько аварий
В Петропавловске-Камчатском из-за гололедицы произошло несколько ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
Циклон с ветром и снегом подошел к берегам Камчатки в ночь на 1 ноября. Он принес в регион осадки и похолодание.
В Петропавловске-Камчатском сейчас облачно и морозно, высота снежного покрова достигает 5–10 см. Из-за гололедицы автомобили не могут безопасно спуститься с пригорков, происходят аварии. Одна из них случилась в районе «4-го км», где машину вынесло на проезжую часть.
При этом инциденты фиксируют и в других местах. Так, например, в Елизовском районе края транспортное средство вылетело в кювет. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.
Ранее стало известно, что в период с 21:00 мск 1 ноября до 10:00 мск 2 ноября местами в Москве ожидается густой туман с видимостью 100–500 метров. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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