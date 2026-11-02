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В Тверской области возбудили дело после крушения самодельного воздушного судна

Фото: канал в MAX «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»/@id7708630676_gos

В Тверской области возбудили уголовное дело после крушения самодельного воздушного судна. Об этом ​сообщили в канале «Западное МСУТ СК России» на платформе MAX.



Вчера стало известно, что самодельный аппарат упал в деревне Каюрово Тверской области. Управлявший им мужчина погиб.

Фото: канал в MAX «Западное МСУТ СК России»/@id7708732773_gos
Согласно последней информации, правоохранительные органы завели дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Они уже назначили необходимые экспертизы. В настоящий момент проводятся первоначальные следственные действия.

Ранее «Радио 1» передавало, что на борту бизнес-джета Learjet 60, который потерпел крушение в округе Палм-Бич (штат Флорида), находились девять человек. Все они погибли в результате авиакатастрофы.
Мария Моисеева

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