В Тверской области возбудили дело после крушения самодельного воздушного судна
В Тверской области возбудили уголовное дело после крушения самодельного воздушного судна. Об этом сообщили в канале «Западное МСУТ СК России» на платформе MAX.
Вчера стало известно, что самодельный аппарат упал в деревне Каюрово Тверской области. Управлявший им мужчина погиб.
Согласно последней информации, правоохранительные органы завели дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Они уже назначили необходимые экспертизы. В настоящий момент проводятся первоначальные следственные действия.
Ранее «Радио 1» передавало, что на борту бизнес-джета Learjet 60, который потерпел крушение в округе Палм-Бич (штат Флорида), находились девять человек. Все они погибли в результате авиакатастрофы.
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