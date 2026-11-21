В Костроме иномарка сбила девятилетнюю девочку на пешеходном переходе
В Костроме автомобиль сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в прокуратуре Костромской области.
Авария случилась в субботу днём, 21 ноября. По предварительным данным, 31-летний водитель Belgee сбил несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу.
В результате ДТП ребёнок получил травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошло столкновение двух иномарок, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих подростков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: