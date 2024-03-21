В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске

Фото: УМВД России по Костромской области
В Костроме автомобиль Haval выехал на тротуар, где сбил женщину с ребенком. В результате их госпитализировали, сообщили в пресс-службе Управления МВД и прокуратуры Костромской области.
Представитель прокуратуры уточнил, что ДТП произошло на тротуаре после того, как автомобиль «подрезали». На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. По фотографиям, предоставленным полицией и прокуратурой, видно, что автомобиль врезался в коляску, которая разбилась на части.
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Артем Кузьмин