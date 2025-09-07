В Кот-д'Ивуаре более десяти человек пропали без вести после нападения бегемота

07 сентября 2025, 19:01

Бегемот перевернул лодку в Кот-д'Ивуаре,11 человек пропали без вести

Фото: iStock/AndamanSE

В Кот-д'Ивуаре 11 человек числятся пропавшими без вести после того, как каноэ, на котором они плыли, перевернул бегемот. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на заявление министра правительства страны Бельмонде Дого.