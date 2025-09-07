В Кот-д'Ивуаре более десяти человек пропали без вести после нападения бегемота
В Кот-д'Ивуаре 11 человек числятся пропавшими без вести после того, как каноэ, на котором они плыли, перевернул бегемот. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на заявление министра правительства страны Бельмонде Дого.
Инцидент произошел на реке Сассандра, неподалеку от города Буйо, когда лодка перевозила местных жителей. Три человека смогли выбраться на берег.
Среди тех, кто пропал, есть женщины, маленькие девочки и младенец. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Исследования 2022 года, проведенные учеными из университета Кот-д'Ивуара, показали, что бегемоты являются главной угрозой для людей в этой стране. Они часто нападают на людей и наносят им серьезные травмы.
