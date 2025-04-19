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В Краснодаре семеро солдат сбежали из части для дезертиров

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Из краснодарской воинской части для солдат, которые ранее самовольно оставили часть, удалось сбежать семерым военным. Об этом сообщает Baza.
«После того, как около ста военнослужащих, самовольно оставивших часть («СОЧ»), сломали забор на огороженной территории, где содержались «СОЧники», и попали после этого на территорию военной комендатуры, сбежать из воинской части удалось лишь семерым», — пишет telegram-канал.

Как оказалось, четверых дезертиров удалось задержать. Трое оставшихся солдат до сих пор находятся в бегах. Предварительно, они не вооружены.

Ранее сообщалось о бегстве 100 солдат из воинской части для дезертиров.

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#солдат
#военные
#краснодарский край
В Краснодаре 100 сбежавших солдат попытались дезертировать из воинской части
19 апреля 2025, 00:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Краснодаре ранее самовольно оставившие часть солдаты попытались дезертировать. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (эту категорию называют «СОЧ», «СОЧники»). Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — пишут в telegram-канале.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Пока неизвестно, удалось ли кому-либо дезертировать. Сейчас территорию воинской части оцепили сотрудники правоохранительных органов.

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#краснодарский край
#воинская часть
#солдаты
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Бразильянка поздравила семью бывшего с Пасхой, отравив ее шоколадным яйцом
В Бразилии женщина отравила семью бывшего шоколадным пасхальным яйцом
18 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ margouillatphotos

В Бразилии женщину арестовали после того, как она отправила пасхальные сладости семье экс-партнера, сообщила газета The Mirror.
Отмечалось, что курьер доставил шоколадное яйцо семье от анонимного отправителя.

«С любовью, Мириан Лире. Счастливой Пасхи», — гласила записка, находившаяся внутри посылки.

Через некоторое время 32-летней Мириан Лире, матери семьи, позвонил неизвестный, интересовавшийся, получила ли она сладость. Женщина спросила у собеседника, кто был отправителем. Однако Мириан сказали, что она «знает, кто это».

После того как бразильцы попробовали лакомство, первым неважно почувствовал себя семилетний сын Лиры. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Потом тревожные симптомы заметила уже и мать.

«Ее руки начали багроветь, и она с трудом дышала, ее отправили в отделение интенсивной терапии больницы», — говорилось в публикации.

С идентичными симптомами госпитализировали 13-летнюю дочь Лиры.

После случившегося правоохранители задержали Жорделию Перейра Барбозу. Ранее она встречалась с главой семьи и, предположительно, решила отравить их с помощью пасхального яйца. Образцы сладости направили на исследования.

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#сладости
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#симптомы
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Пожар уничтожил кинодеревню, где проходили съемки фильма «Холоп»
Под Псковом сгорела кинодеревня, где проходили съемки «Холопа»
18 апреля 2025, 22:18

Фото: iStock/ Олег Копьёв

Пожар случился в деревне Новоржеского района Псковской области, где снимались кассовые российские фильмы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области в Телеграм-канале.
В последние годы на территории Псковской области снимали еще несколько отечественных фильмов, среди которых «Холоп», «Батальон», «Василиса», «Гоголь».

«Поджог — предположительная причина пожара. 18 апреля в главное управление МЧС России по Псковской области поступила информация о пожаре в кинодеревне», — уточнялось в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнула, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений-декораций.

Отмечалось, что кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. Во время проведения проверки по факту случившегося установили, что есть не менее трех очагов возникновения пожара. Причиной произошедшего может быть умышленный поджог.

«Сообщений о пожаре в подразделения пожарной охраны не поступало», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка. Данные об инциденте передали правоохранителям.

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#пожар
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#фильм
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«Отдай мне мою силу»: американец увидел в отце инопланетянина и выпотрошил его
В США мужчина выпотрошил 74-летнего отца, приняв его за инопланетянина
18 апреля 2025, 21:01

Фото: iStock/ vchal

Американец убил своего пожилого отца, подумав, что тот являлся инопланетянином, сообщил портал Law&Crime.
Недавно полициейские Техаса задержали 39-летнего Хайме Адриана Контрераса, тело 74-летний отца которого нашли в своем доме в Эль-Пасо. По информации местного полицейского управления, Контрерас напал на родителя с молотком

«Отдай мне мою силу», — потребовал американец.

Мужчина полагал, что инопланетянин захватил тело его отца. В результате Контрерас перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь достать его внутренние органы.

Незадолго до случившегося пожилой отец нападавшего связывался с правоохранителями. Он заявлял, что его сын напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Полицейские отреагировали на сообщение, но закрыли дело, переговорив с обоими мужчинами и якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».

Известно, что в 2023 году Хайме бродил по району своего отца с обезглавленным кроликом, а в ином зафиксированном случае описано, что у него случился «срыв», когда он осознал, что отец — инопланетянин. В настоящее время Контрерас пребывает в окружной тюрьме под залогом в 2 млн долларов.

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Гранаты и взрывчатку обнаружили под снесённым гаражом в Москве
18 апреля 2025, 20:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Под снесённым гаражом в Москве обнаружили гранату и взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в районе станции метро «Водный стадион». Несколько часов назад рабочие во время расчистки территории заметили две подозрительные сумки. Ранее на месте находки располагались гаражи, а недавно их снесли для дальнейшего облагораживания территории.

В одной из сумок находилось пять боевых гранат РГД-5, а во второй, по предварительным данным, тротиловые шашки.

На место обнаружения схрона оперативно прибыли снайперы, которые будут обезвреживать гранаты. Территория оцеплена.

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