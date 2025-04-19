В Краснодаре семеро солдат сбежали из части для дезертиров

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Из краснодарской воинской части для солдат, которые ранее самовольно оставили часть, удалось сбежать семерым военным. Об этом сообщает Baza.
«После того, как около ста военнослужащих, самовольно оставивших часть («СОЧ»), сломали забор на огороженной территории, где содержались «СОЧники», и попали после этого на территорию военной комендатуры, сбежать из воинской части удалось лишь семерым», — пишет telegram-канал.
Как оказалось, четверых дезертиров удалось задержать. Трое оставшихся солдат до сих пор находятся в бегах. Предварительно, они не вооружены.
Ранее сообщалось о бегстве 100 солдат из воинской части для дезертиров.
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Иван Мусатов