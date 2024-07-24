Захарова сообщила о гибели троих россиян при крушении судна в Южной Америке

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В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли три гражданина России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.
Один россиянин числится пропавшим, четыре человека живы.
Всего на борту Argos Georgia находились 27 моряков — 10 испанцев, 8 россиян, 5 индонезийцев, 2 уругвайца и 2 перуанца.
Корабль затонул в ночь на 24 июля в южной части Атлантического океана. Судно вышло из порта под флагом острова Святой Елены 21 июля. Примерно в 370 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов – Стэнли – корабль подал сигнал бедствия.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при аварии на американском эсминце. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Всего на борту Argos Georgia находились 27 моряков — 10 испанцев, 8 россиян, 5 индонезийцев, 2 уругвайца и 2 перуанца.
Корабль затонул в ночь на 24 июля в южной части Атлантического океана. Судно вышло из порта под флагом острова Святой Елены 21 июля. Примерно в 370 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов – Стэнли – корабль подал сигнал бедствия.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при аварии на американском эсминце. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак