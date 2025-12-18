В Москве задержали женщину, принявшую неудачные роды в бассейне у известной российской блогерши
Женщину, которая принимала роды у популярной блогерши Айши Беловой в надувном бассейне, задержали. После появления на свет во время «водных родов» ребёнок умер в течение часа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла 14 декабря на улице Полины Осипенко в Москве. 59-летняя Наталия Котлар, не имеющая высшего медицинского образования и квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология», заверила Белову, что владеет навыками родовспоможения.
Известно, что Котлар возглавляет центр «Наш Аист» и руководит курсами для будущих родителей «Мягкие роды».
Рождение малыша Айши прошло в надувном бассейне на дому, и вскоре состояние новорожденного резко ухудшилось. Врачи, прибывшие на вызов, не смогли реанимировать младенца. Айшу госпитализировали.
В настоящее время против Котлар возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное осуществление медицинской деятельности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».