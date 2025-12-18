В Москве задержали женщину, принявшую неудачные роды в бассейне у известной российской блогерши

18 декабря 2025, 00:44

SHOT: В Москве задержали женщину, принявшую в бассейне неудачные роды у блогерши Аиши

Фото: iStock/mshallenberg

Женщину, которая принимала роды у популярной блогерши Айши Беловой в надувном бассейне, задержали. После появления на свет во время «водных родов» ребёнок умер в течение часа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Трагедия произошла 14 декабря на улице Полины Осипенко в Москве. 59-летняя Наталия Котлар, не имеющая высшего медицинского образования и квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология», заверила Белову, что владеет навыками родовспоможения.



