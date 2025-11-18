В Краснодарском крае ликвидировали наркобанду, варившую тонны мефедрона
В Краснодарском крае силовики ликвидировали преступную группировку. Её участники наладили производство наркотика мефедрон в промышленных масштабах. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Одна из подпольных лабораторий находилась на окраине местной станицы. Преступники оборудовали её в строительном вагончике. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли всё необходимое оборудование, и более семи килограммов синтетического наркотика, готового к сбыту.
Вторую нарколабораторию члены банды разместили в соседнем регионе — Ростовской области. Правоохранители задержали всех ключевых участников преступной схемы: организаторов нелегального бизнеса, химиков-технологов и экспедиторов. Курьеры занимались тем, что развозили синтетические наркотики по различным городам страны.
