В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, ещё один человек пострадал
В Гулькевичском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «23 МВД».
Авария случилась вечером 28 октября возле посёлка Советский. По информации ведомства, 23-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107», за рулём которого находилась 45-летняя женщина.
Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. Водитель Lada погиб на месте. Вторая участница ДТП выжила — её оперативно доставили в больницу с различными травмами. В настоящий момент медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве посетитель пекарни распылил газовый баллончик в лицо сотруднице, а затем забрал продукты и скрылся. Подробности читайте здесь.
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