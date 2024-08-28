Задержанные за подготовку теракта в Ингушетии являются сторонниками ИГ*

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Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Уточняется, что при обыске у шести подозреваемых были обнаружены взрывные устройства, оружие, а также символика террористической организации. Правоохранители продолжают выполнять ряд следственных действий.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ России остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Террористическая группировка, Запрещенная в России.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ России остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Террористическая группировка, Запрещенная в России.
Екатерина Коршунова