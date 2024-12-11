В Красноярске во время допроса мужчина выпал из окна Следственного комитета

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В Красноярске из окна на здания регионального Следственного комитета выпал допрашиваемый. В результате полученных травм мужчина скончался.
Сначала человек сидел на подоконнике кабинета на 11-м этаже, сообщает телеграм-канал база. Он упал на крышу соседнего дома. Удар был такой силы, что тело пробило крышу и застряло в перекрытиях. Спасателям пришлось извлекать 39-летнего погибшего с помощью специального оборудования.
По данным местных СМИ, мужчину допрашивали по делу бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, задержанного несколько дней назад. Его подозревают в передаче взяток экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину, который также задержан. Обстоятельства и подробности падения и гибели допрашиваемого выясняются.
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Александр Бойцов