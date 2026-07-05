Выяснилось, планирует ли сын Усольцевой признавать семью умершей через суд

05 июля 2026, 05:05

Сын Ирины Усольцевой пока не собирается обращаться в суд о признании семьи умершей

Фото: iStock/Zolnierek

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов пока не собирается обращаться в суд с заявлением о признании матери, отчима и их несовершеннолетней дочери умершими. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.





Напомним, что семья Усольцевых отправилась в пеший тур по горам Буратинка и Мальвинка в районе посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Через некоторое время они прекратили выходить на связь, с тех пор проводилось уже несколько масштабных спасательных операций. Однако они не принесли результата.





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«Честно сказать, я очень не хочу этого делать. Понимаю, что рано или поздно придется, но предпочту откладывать. Пока нет, не подаю в суд», — признался Баталов.