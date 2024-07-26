В Красноярском крае поймали двух подростков-диверсантов

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В Красноярском крае суд признал двух подростков виновными в попытке совершения диверсии.
В качестве наказания они будут отбывать срок в воспитательной колонии, сообщили в ТАСС.
Красноярский краевой суд признал двух подростков виновными в попытке диверсии. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге, как сообщает суд.
Подробности о том, какая именно попытка диверсии имелась в виду, в суде не уточнили. Один из подростков был приговорён к 5,5 годам воспитательной колонии, а другой — к 4 годам воспитательной колонии.
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Красноярский краевой суд признал двух подростков виновными в попытке диверсии. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге, как сообщает суд.
«Красноярский краевой суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые пытались совершить диверсию. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов в городе Уяре», — сообщает пресс-служба суда.
Подробности о том, какая именно попытка диверсии имелась в виду, в суде не уточнили. Один из подростков был приговорён к 5,5 годам воспитательной колонии, а другой — к 4 годам воспитательной колонии.
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Мира Полтева