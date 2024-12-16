Ura.ru: в Екатеринбурге женщину нашли на улице с переломанными конечностями и обморожением

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В Екатеринбурге на Онежской улице обнаружили женщину с переломанными руками, ногами и сильным обморожением, сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на источник.
Россиянку обнаружили прохожие. Она лежала на снегу и не шевелилась. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не смогли допросить пострадавшую. Женщину с тяжелыми увечьями отвезли в больницу.
Полицейские узнали, что пострадавшая ночью употребляла алкогольные напитки в одной из квартир в компании мужчины и женщины. Гость напал на хозяйку жилища, затем она ушла. Потом он набросился с кулаками на другую женщину. Пострадавшая смогла выскочить на улицу, но из-за травм не смогла попросить о помощи.
Обидчика екатеринбурженки задержали, против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.
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Полицейские узнали, что пострадавшая ночью употребляла алкогольные напитки в одной из квартир в компании мужчины и женщины. Гость напал на хозяйку жилища, затем она ушла. Потом он набросился с кулаками на другую женщину. Пострадавшая смогла выскочить на улицу, но из-за травм не смогла попросить о помощи.
Обидчика екатеринбурженки задержали, против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.
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Ольга Енгалычева