В Петербурге мигрант-рабочий прикоснулся к грузовику и не выжил
В петербургском поселке Шушары произошла трагедия, унесшая жизнь 35-летнего рабочего из Армении. Инцидент случился на стройке на Школьной улице. Мужчина прикоснулся к грузовику «Скания» и упал на землю, не подавая признаков жизни. Об этом стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, во время разгрузки щебня самосвал задел высоковольтные провода. Мощный электрический разряд поразил мужчину, что стало причиной его гибели. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, но спасти рабочего не удалось.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства трагедии и причины, приведшие к этому инциденту.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали рейс из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: