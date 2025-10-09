В Петербурге мигрант-рабочий прикоснулся к грузовику и не выжил

09 октября 2025, 09:15

Фото: iStock/gorodenkoff

В петербургском поселке Шушары произошла трагедия, унесшая жизнь 35-летнего рабочего из Армении. Инцидент случился на стройке на Школьной улице. Мужчина прикоснулся к грузовику «Скания» и упал на землю, не подавая признаков жизни. Об этом стало известно «Фонтанке».