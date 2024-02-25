В Крыму вагнеровцы разгромили бар

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В Крыму возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения участников частной военной компании (ЧВК) на бар «Крепость», сообщили в ГУ МВД России по республике Крым.
Нападение произошло накануне в Черноморском районе. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД, полиция установила всех участников и зачинщиков.
По данным следствия, в бар ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и масках. Они избили посетителей и персонал заведения, а также разгромили имущество. Нападавшие использовали дубинки. В результате нападения пострадали пять человек, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами.
Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений.
Это не первый случай нападения членов ЧВК на мирных жителей в Крыму. Ранее в декабре прошлого года они устроили «рейд» в баре «Крепость» и избили случайных людей. После февральского инцидента в ряде телеграм-каналов появились фото избитых зачинщиков побоища — утверждалось, что их «проучили сослуживцы».
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По данным следствия, в бар ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и масках. Они избили посетителей и персонал заведения, а также разгромили имущество. Нападавшие использовали дубинки. В результате нападения пострадали пять человек, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами.
Это не первый случай нападения членов ЧВК на мирных жителей в Крыму. Ранее в декабре прошлого года они устроили «рейд» в баре «Крепость» и избили случайных людей. После февральского инцидента в ряде телеграм-каналов появились фото избитых зачинщиков побоища — утверждалось, что их «проучили сослуживцы».
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Сергей Калугин