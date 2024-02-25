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В Крыму вагнеровцы разгромили бар

25 февраля 2024, 20:28
Фото: iStock/okyela

Фото: iStock/okyela

В Крыму возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения участников частной военной компании (ЧВК) на бар «Крепость», сообщили в ГУ МВД России по республике Крым.
Нападение произошло накануне в Черноморском районе. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД, полиция установила всех участников и зачинщиков.

По данным следствия, в бар ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и масках. Они избили посетителей и персонал заведения, а также разгромили имущество. Нападавшие использовали дубинки. В результате нападения пострадали пять человек, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами.


Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

Это не первый случай нападения членов ЧВК на мирных жителей в Крыму. Ранее в декабре прошлого года они устроили «рейд» в баре «Крепость» и избили случайных людей. После февральского инцидента в ряде телеграм-каналов появились фото избитых зачинщиков побоища — утверждалось, что их «проучили сослуживцы».

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#кафе
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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области
25 февраля 2024, 19:29

Фото: iStock/eranicle

Тело девочки, пропавшей 1 января, обнаружили в окрестностях села в Псковской области, где она проживала. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что правоохранительные органы совместно с волонтёрами исследовали территорию, в результате чего тело 11-летней девочки было обнаружено спустя почти два месяца после пропажи.

Расследование происшествия продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти ребёнка. Сотрудники СК проверяют все возможные версии гибели.

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#следственный комитет
#уголовное происшествия
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#тела
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Сразу пять человек почувствовали себя плохо на борту летевшего в Якутск самолёта
25 февраля 2024, 19:14

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Сразу пять пассажиров почувствовали недомогание на борту самолёта авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Москвы в Якутск. Об этом сообщает издание «КП Якутия».
Отмечается, что инцидент на борту произошёл вечером, 24 февраля. Через непродолжительное время после взлёта на плохое самочувствие пожаловалась пассажирка. Среди пассажиров оказались два врача, которые оказали её помощь.

Затем ещё четыре пассажира пожаловались на ухудшение самочувствия. У одного из них случился гипертонический криз, а у второй – сердечная недостаточность в результате чрезмерного использования назального спрея.

Когда самолёт приземлился в Якутске, там уже ждали кареты скорой помощи, которые госпитализировали нескольких пассажиров.

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#самолет
#пассажиры
#здоровье
#госпитализация
#помощь
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35 питерских рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
35 человек сняли со льдины в Финском заливе
25 февраля 2024, 17:34

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге разыгралась экстремальная ситуация, в которой оказались любители подлёдной рыбалки. Во время их пребывания на Финском заливе ледяная глыба, на которой расположились рыбаки, откололась от берега, сообщает 25 февраля РИА Новости.
В результате оперативной и слаженной работы спасательных служб из ледяного плена удалось вызволить 35 человек без каких-либо травм или происшествий.

В данной спасательной операции приняли участие две спасательные лодки с воздушной подушкой. Благодаря специальной конструкции этих плавсредств и умелому маневрированию спасателей удалось проложить безопасный путь к льдине и один за другим поднять всех рыбаков на борт. После этого людей благополучно доставили на берег, где их уже ожидали сотрудники медицинской службы для оценки состояния здоровья.

Специалисты ГИМС МЧС рекомендуют рыбакам соблюдать правила безопасности и быть всегда готовыми к неожиданным изменениям погодных условий. Например, следует воздерживаться от выхода на лед в одиночку и без надлежащего снаряжения, а также избегать нахождения на нем в темное время суток или при сильном ветре.

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#мчс
#лёд
#рыбаки
#санкт-петербург
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Гости свадьбы перекрыли шоссе и устроили стрельбу в Краснодаре
В Краснодаре 100 человек перекрыли шоссе и начали стрелять из АК-47 на свадьбе
25 февраля 2024, 15:02

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Краснодаре почти 100 человек перекрыли трассу и начали стрелять из автомата Калашникова на свадьбе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Всё произошло утром 24 февраля. Гости встретили молодожёнов в одном из дворов города и начали стрелять в небо холостыми патронами из АК-47. Затем они поехали кататься по городу. На Ейском шоссе кортеж из 40 автомобилей остановился, перегородив все полосы для движения, а гости вышли танцевать прямо на трассе.

Данной ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, которые приступили к проведению проверки и поиску правонарушителей. Личности хулиганов в настоящее время устанавливаются.

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Петербурженке грозит уголовное дело за пикет у памятника Тарасу Шевченко

Daily Star: Британец убил жену и сбежал на Майорку, но был узнан туристом в баре
#краснодарский край
#стрельба
#свадьба
#полиция
#нарушения
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Петербурженке грозит уголовное дело за пикет у памятника Тарасу Шевченко
В Петербурге девушке грозит уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ
25 февраля 2024, 12:32

Фото: iStock/Dzurag

Уголовное дело в отношении 18-летней петербурженки могут возбудить из-за повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в 2022 году девушка написала запрещённую надпись чёрным маркером на инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади, символизирующую побратимства Петербурга и Мариуполя. В результате инсталляцию увезли на реставрацию, а правонарушительницу оштрафовали и отчислили из СПбГУ.

Днём ранее, 24 февраля, девушку вновь задержали. Она устроила одиночный пикет у памятника Тарасу Шевченко. Петербурженка стояла с плакатом, на котором была написана цитата из сборника поэзии Шевченко «Кобзарь» на украинском языке.

После этого инцидента в отношении молодой петербурженки могут возбудить уголовное дело за дискредитацию российской армии.

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#уголовное дело
#полиция
#санкт-петербург
#вс рф
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Джип эпично перевернулся на 360 градусов на фестивале в Приморском крае
В Приморье на джип-фестивале «День мужика» перевернулось сразу шесть автомобилей
25 февраля 2024, 06:54

Фото: iStock/Akchamczuk

Внедорожный фестиваль «День мужика» в Надеждинском районе Приморского края едва не закончился трагедией после того, как в одном из экстремальных заездов джип перевернулся на 360 градусов и встал на колеса. Как сообщают «Вести-Приморье», никто не пострадал, однако это было не единственное подобное происшествие на фестивале, приуроченном к 23 февраля.
На кадрах, попавших в сеть, видно, что другие участники также виртуозно переворачивали джипы, опрокидывали на себя квадроциклы. При этом люди, стоящие вокруг, кричат и разбегаются. По меньшей мере опрокинутыми оказались шесть автомобилей.




Помимо соревнований в таких экстрим-дисциплинах, как джип-спринт, джип-триал, джип-триал-экстрим, квадро, в ходе фестиваля также демонстрировалось вооружение и снаряжение российской армии.

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#автомобили
#фестиваль
#происшествие
#экстрим
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В Киевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы
25 февраля 2024, 06:38

Фото: iStock/RamonCast

В Хмельницкой области Украины дважды за ночь раздались взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное». Также сообщалось о взрывах на территории Киевской области, о чем заявила Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
До этого сообщалось о взрывах на территории Николаевской области Украины, а также на подконтрольной официальному Киеву части Запорожской области. При этом в Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#киев
#взрывы
#воздушная тревога
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Daily Star: Британец убил жену и сбежал на Майорку, но был узнан туристом в баре
25 февраля 2024, 05:14

Фото: iStock/FOTOKITA

Британец Колин Уилан получил поддельный паспорт и сбежал на Майорку после того, как за полгода до этого задушил свою жену, но удача отвернулась от него, когда в баре его опознал ирландский турист. Об этом пишет газета Daily Star.
Во время суда он признал свою вину, назвал себя «трусом» и извинился перед близкими убитой им супруги. Выяснилось, что он встречался с другой женщиной из Уэльса. Он планировал жить с ней и оформил на свою жену полис страхования жизни на сумму 400 000 евро.

Уилан думал, что убийство сошло ему с рук. Он был женат на 27-летней Мэри Гоф всего шесть месяцев, когда задушил ее, но обставил это так, будто она упала с лестницы. Он бросил свою машину и одежду возле скал Хоут-Хед в Дублине, чтобы заставить полицейских думать, что он покончил с собой, прежде чем сбежать на Майорку с поддельным паспортом на имя Киана Суини. Но во время работы за стойкой ирландский турист узнал его и сообщил в полицию.

В июле 2004 года он был экстрадирован обратно в Ирландию и с тех пор находится в заключении.

«Он не участвует ни в какой программе досрочного освобождения, и ему грозит еще несколько лет заключения. Независимая комиссия по условно-досрочному освобождению примет решение, когда он выйдет, но нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время. В итоге он может отсидеть еще четыре или пять лет. <...> Обычно такой парень, как он, уже сидел бы в тюрьме открытого типа и ему разрешили дневное освобождение, но этого не произошло», — сообщил источник газеты в тюрьме Уитфилд, где содержится Уилан.

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#великобритания
#убийство
#женщины
#испания
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«Зеркало недели»: Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области
25 февраля 2024, 02:18

Фото: iStock/Zeferli

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Каких-либо подробностей при этом не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запорожская область
#украина
#взрывы
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