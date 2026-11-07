В Крыму взорвался пауэрбанк
В Крыму ночью взорвался оставленный в шкафу пауэрбанк
В Крыму произошел инцидент с взрывом пауэрбанка, находившегося в шкафу с вещами в детской комнате. Владелица устройства уточнила, что гаджет не был подключен к электросети и не использовался для зарядки телефона в момент происшествия, сообщает «Регнум».
Взрыв случился ночью. Громкий хлопок разбудил ребенка, который позвал взрослых. По словам хозяйки, пожара удалось избежать чудом, хотя устройство лежало среди одежды.
«Так как у нас в Крыму сейчас проблемы со светом, я думаю, многие пользуются пауэрбанками. Пожалуйста, не относитесь беспечно к таким устройствам. Это очень опасно», — подчеркнула женщина.Ранее пауэрбанк взорвался и едва не убил спавшую жительницу Петербурга. Гаджет оставили в розетке.