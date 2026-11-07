В Крыму взорвался пауэрбанк

07 ноября 2026, 15:48

В Крыму ночью взорвался оставленный в шкафу пауэрбанк

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Крыму произошел инцидент с взрывом пауэрбанка, находившегося в шкафу с вещами в детской комнате. Владелица устройства уточнила, что гаджет не был подключен к электросети и не использовался для зарядки телефона в момент происшествия, сообщает «Регнум».





Взрыв случился ночью. Громкий хлопок разбудил ребенка, который позвал взрослых. По словам хозяйки, пожара удалось избежать чудом, хотя устройство лежало среди одежды.





«Так как у нас в Крыму сейчас проблемы со светом, я думаю, многие пользуются пауэрбанками. Пожалуйста, не относитесь беспечно к таким устройствам. Это очень опасно», — подчеркнула женщина.