В Крыму загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

Фото: МЧС России
Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в одноэтажном складе в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«В настоящее время пожарные МЧС России привлечены к тушению крупного пожара. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад, площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.Сообщается, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 14 единиц техники.
Ранее в этот же день произошел пожар в одном из торговых центров Хабаровска, площадью 1,1 тыс. кв. м, однако пожар был успешно ликвидирован. На месте происшествия работали 20 специалистов и 10 единиц техники. Самостоятельно из здания были эвакуированы 270 человек.
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