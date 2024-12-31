В Крыжополе в кабинете начальника предприятия случился взрыв, есть погибшие

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В посёлке Крыжополь Винницкой области Украины произошёл взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, передала полиция региона в социальной сети.
«Событие произошло 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — отмечалось в сообщении.
Согласно данным ведомства, из-за произошедшего три человека скончались. Одного пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, устанавливая точное количество пострадавших и выясняя обстоятельства происшествия. Известно, что россиян на борту самолета не было, однако там находились 173 корейца и 2 тайца.
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Ольга Енгалычева