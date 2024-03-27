В Курске после массового ДТП загорелся автомобиль

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В центре Курска произошло массовое ДТП с последующим возгоранием автомобиля. Об этом сообщили в ГУМЧС России по региону.
«ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля по адресу: ул. Дзержинского в г. Курск. На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи», — говорится на сайте регионального ГУМЧС России.Возгорание было оперативно ликвидировано.
По данным «Базы», ДТП произошло из-за отказа тормозов у автобуса. Он протаранил несколько припаркованных машин, задел ещё один автобус, после чего влетел в ограждение.
Всего в аварии получили повреждения два автобуса и пять автомобилей. Предварительно, пострадали шесть человек.
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Элина Позднякова