В Курской области обнаружили кошельки-ловушки со взрывчаткой внутри
На смену заминированным деньгам в приграничных регионах пришли новые опасные «приманки» — кошельки со взрывными устройствами внутри. Как оказалось, такие аксессуары уже начали находить в Курской области.
Как сообщает Telegram-канал Mash, опасные предметы размещаются в людных местах. Для их разбрасывания злоумышленники используют либо дроны, либо привлекают местных наркозанов, которые готовы выполнить эту работу за минимальную плату.
Напомним, что в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил тяжелелые травмы, когда попытался поднять свёрток с деньгами рядом с детской площадкой. В результате взрыва ребенку оторвало пальцы. Врачи провели сложнейшую шестичасовую операцию, в результате которой смогли спасти кисть.
