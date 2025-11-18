В Курской области обнаружили кошельки-ловушки со взрывчаткой внутри

18 ноября 2025, 16:37

Фото: iStock/drayne

На смену заминированным деньгам в приграничных регионах пришли новые опасные «приманки» — кошельки со взрывными устройствами внутри. Как оказалось, такие аксессуары уже начали находить в Курской области.